Los acampados de Sol ayudan a limpiar tras las acusaciones de "insalubridad" de Ayuso: friegan las escaleras y retiran varias tiendas para facilitar los trabajos

Los detalles Ayuso ha iniciado una nueva guerra abierta entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno, que pide a la presidenta que dé explicaciones claras sobre los motivos del cierre.

Los acampados en la Puerta del Sol han tenido que desmontar algunas tiendas y limpiar tras el cierre de la estación de Metro por insalubridad, según la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso justificó el cierre por la necesidad de limpieza urgente, describiendo la situación como un deterioro de la imagen de España. Sin embargo, los sindicatos de Metro y Renfe aseguran que no hay problemas de salubridad, sugiriendo motivos políticos detrás del cierre. Los acampados continúan con la limpieza, afirmando que el cierre es una táctica para desalojarlos. La estación permanece cerrada mientras se realiza el mantenimiento anual de las rejillas de ventilación.

Los acampados por la vivienda de la Puerta del Sol han dejado una de las imágenes de este viernes. Han tenido que desmontar algunas tiendas y carpas a toda prisa y ponerse a limpiar después de que la Comunidad de Madrid haya cerrado la estación de Metro por insalubridad. Justo en esa zona hay varias rejillas de ventilación a la que han tenido que acceder los camiones de limpieza.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado el Metro de Sol porque dice que hay que limpiar la estación. Las palabras clave para entender esta historia son amoníaco y "mamarrachos".

"Esa es la imagen que quiere dar la España de Sánchez la de la zozobra, la cutrez, todo desastrado, abandonado y encima la chulería de los que se ríen de todos los españoles porque estoy aquí vandalizando las estatuas de todos porque yo soy ocupa, yo soy ¿qué? Mamarracho, ¿tú qué eres?", ha dicho.

Pero Ayuso no se ha quedado ahí y ha continuado: "Lo único que están haciendo es arruinar la imagen de España y estás arruinando a la gente de verdad que paga sus impuestos y que decentemente tiene que llevar a sus hijos a los colegios de esa zona, tiene sus negocios y a ti te da igual, porque como tú no has pagado impuestos ni has creado un puesto de trabajo".

Así ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid este viernes el cierre de la estación de metro de Sol. "Me acaban de comunicar que tenemos que cerrar la estación de metro de Sol porque hay que hacer trabajos de limpieza urgentes y de seguridad".

Toda una puesta en escena para seguir atacando la acampada y denigrando a los acampados sin especificar el tiempo de un cierre que ha justificado por "condiciones de insalubridad".

Una insalubridad que parecen ver solo desde la Comunidad de Madrid, porque desde los sindicatos de Metro aseguran todo lo contrario a través de un comunicado en el que denuncian que este cierre responde a cuestiones políticas y no sanitarias. "Los sindicatos no hemos solicitado el cierre de la estación de Sol", han especificado.

De hecho, Renfe ha mantenido abierta la estación de Cercanías de Sol. "No se han detectados problemas de salubridad en sus instalaciones", han aclarado. Así se ha iniciado una nueva guerra abierta entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno que pide a la presidenta que dé explicaciones claras sobre los motivos del cierre.

Por su parte, los acampados han reforzado este viernes aún más las labores de limpieza que están llevando a cabo desde el primer día. "Hay horarios de limpieza [...] Está todo limpio, organizado", han asegurado desde la acampada. Allí lo tienen claro: "Han decidido buscar triquiñuelas para sacarnos de aquí, básicamente".

También han tenido que retirar varias tiendas para dejar paso a un camión cisterna y permitir a los trabajadores acceder a la rejilla de ventilación, que han tenido que romper con una radial. Eso sí, no han podido levantarla y han acabado siendo los propios acampados los que les han ayudado en esa labor.

Según ha trasladado uno de los trabajadores, es una tarea que hacen una vez al año. Desde Metro han informado que el problema era que las ventilaciones estaban llenas de "agua y orines". Por ello han tenido que vaciarlas desde fuera, para lo que han tenido que quitar una veintena de tiendas campaña.

Mientras tanto, en Sol los acampados continúan con sus tareas de limpieza sin saber en qué momento lo que está pasando sobre la superficie se ha convertido en una excusa para cerrar una de las estaciones con más tránsito de Madrid.

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