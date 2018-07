La respuesta de Secun de la Rosa a quienes dicen que tiene "algún kilo de más": "Estoy gordo, pero estoy feliz"

Secun de la Rosa ha dado una lección de naturalidad a través de las redes sociales, en las que ha querido responder a las publicaciones que destacaron su aumento de peso durante la presentación de la película 'Pieles'.

Más concretamente, un medio destacó que el actor apareció "con algún kilito de más". Pese a afirmar que no se ha enfadado, sí ha querido recordar que hay muchas otras cosas de las que hablar en su carrera por encima de su peso, y para ello escribió el siguiente mensaje:

"Para los que están escribiendo sobre si he "pillado" algún kilo de más, decirles que sí, que en estos momentos estoy GORDO.

Pero estoy tan feliz con el trabajo de todos mis compañeros de PIELES, que son los más valientes del mundo y me han enseñado tanto, que a estas alturas no me voy a preocupar demasiado por las bromas sobre el peso.

Te digo ( a determinada periodista, que fue un poco más dura que el blogger de la Foto) sin ningún enfado por mi parte, solo por informar, que podríamos haber hablado de cómo sacar un musical en cooperativa dejándote la piel más que Jessica Chastain en el caso Sloane, de los retos de El Bar, de como ha sido rodar Pieles, de la obra que estreno en octubre o mi nuevo texto, pero oye, que si lo que importa es lo de los kilos, pues adelante.

Pero vamos, que puedes decir directamente que estoy Gordo. Reconozco que me ha hecho gracia el blog así que tampoco pasa nada! Vivan las pieles, los kilos, los gordos y los flacos".