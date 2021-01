Egoland, el mayor evento del mundo 'gamer', se ha visto manchado por una polémica disputa machista mientras algunos 'streamers' jugaban a Rust, un videojuego de supervivencia.

Los hechos se aceleraron cuando el youtuber Tense increpó a la 'streamer' MissAndie en relación al juego. Fue una frase de la gamer lo que desató un comentario que muchos han tachado de machista y misógino en las redes sociales.

"Sí, y mi coño": fue la frase que pronunció la joven mientras el 'youtuber' aseguraba que destruiría todas sus construcciones. "Tu coño cuando quieras, y cuando no también. Tú tranquila, aquí le damos faena. Si estás en paro, te damos faena no te preocupes", aseveró Tense en Twich.

Palabras que incendiaron las redes casi al instante. Otros streamers, como Sarinha, también condenaron el desafortunado comentario. "Está fuera de lugar el comentario", aseveró en directo, además de continuar condenando los hechos en su cuenta de Twitter.

Otros streamers, como Cheeto, defendieron al youtuber en directo: "Una ofrece su coño y el otro ha dicho cuando quieras", aseveró. Aunque posteriormente se disculpó por no haber entendido la disputa.

"Escuchó 'cómeme el coñ*' y la respuesta del otro de 'cuando quieras'. No escuchó nada más y él se formó una realidad totalmente paralela, fue una confusión por su parte", ha explicado MissAndie en Twitter.

Sin embargo, el desafortunado comentario no acabó ahí. El propio implicado se justificó en directo mientras gritaba: "Eh, escúchame una cosa... lo del chocho, lo del chocho, ¿lo del chocho qué comentario de mierda es, me lo explicas? Me pongo nervioso. Le he dicho 'te doy trabajo si estás en paro te doy trabajo'". Y culminaba: "Que me suda los cojones lo que habléis, yo quiero jugar. No estar aquí de puta filosofía, ¡me suda la polla!".

"Me parece un comentario de mierda lo de 'tu coño es mío, aunque tu no quieras'", lamentaba la streamer Sarinha mientras la conversación se iba subiendo de tono en pleno directo: "No voy a conseguir que venga nadie con este tipo de comentarios de mierda y yo tenga que tragármelos encima".

Hace unas horas el propio youtuber se ha disculpado por redes sociales. "Me siento muy mal, quiero pedir perdón por lo ocurrido en Egoland. Soy consciente de que fue un comentario machista. Aprenderé de lo ocurrido y esto me hará ser mejor persona. Una vez más os pido disculpas MissAndie y Sarinha, y a las personas que se hayan podido ofender".