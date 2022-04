La periodista ucraniana Margaryta Yakovenko ha informado a través de sus redes sociales del fallecimiento de su abuelo en una ciudad ucraniana ocupada por las tropas rusas desde hace casi dos meses.

Tal y como explica, su abuelo no ha fallecido a causa de un disparo o de las bombas rusas, sino porque su salud empeoró mucho a consecuencia del asedio a su ciudad. "Ha muerto porque era una persona enferma y dependiente que, después de que le cortaran la luz, el agua y la calefacción y las conexiones, se quedó solo en su casa oyendo cómo el Ejército tomaba su ciudad", ha contado Yakovenko.

La periodista, que durante estos meses ha estado explicando la guerra colaborando en algunos programas de laSexta, ha detallado que por la falta de luz, agua, calefacción y médicos, "su estado de salud empeoró tanto que cuando le llamé se echó a llorar y dijo: 'Nací en una guerra y moriré en otra'".

Su abuelo nació en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, y ha muerto en 2022, durante la guerra de Rusia contra Ucrania. "Rusófono y comunista hasta el último día de su vida, nunca entendió el motivo de esta guerra…", ha lamentado la periodista, que cree que "si hubieran sido tiempos de paz, todo habría sido distinto".

"Mi rabia es aún más intensa que mi dolor", ha explicado Yakovenko, que no podrá asistir al entierro. "Mi abuelo no tendría que morir de esta forma. No tendría que tener un funeral sin nosotros. Mi abuela, su consuegra, me ha dicho hoy: 'Espero que al menos no nos disparen durante el entierro'. Y yo no sabía que podría tener tanta ira", ha contado en su perfil de Twitter.