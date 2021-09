La artista Marta Sánchez ha avivado la polémica tras defender al tenor Plácido Domingo sobre las acusaciones de acoso sexual que han vertido sobre él cuatro mujeres. En concreto, ocho cantantes y una bailarina que afirmaron haber sufrido acoso por parte del cantante de ópera.

En declaraciones a los medios desde la Fashion Week de Madrid, Sánchez ha defendido a su compañero de profesión, con el que reversionó el himno de España en un concierto en Marbella hace apenas un mes.

"Yo no le juzgo con lo que ha hecho o con lo que ha dejado de hacer en su vida, simplemente creo que no es verdad, que no hubo una denuncia formal y no hubo sentencia, con lo cual, si tú eres una mujer que acusas a alguien de hacer algo que es muy grave, tienes que ser consciente con tus actos y demostrar lo que dices", ha aseverado la artista, tal y como recoge 'LOC'.

Además, Marta Sánchez aquejó la actitud de la Junta de Extremadura, que censuró la participación del cantante en un concierto en el Teatro Romano de Mérida: "Le respeto muchísimo como artista, creo que es una vergüenza que en España tiremos para abajo a gente que ha llevado la bandera española por el mundo con esa dignidad y con esa profesionalidad y me parece una vergüenza que cuatro malhumoradas sean capaces de llevar a una persona a tal extremo", añadió.