La modelo británica Kate Moss ha desvelado hoy cómo en su adolescencia, durante una sesión de posado en ropa interior, un fotógrafo le conminó a quitarse el sujetador, ante lo que ella salió corriendo.

Moss ha explicado durante una entrevista en BBC Radio que el suceso tuvo lugar cuando tenía 15 años y se encontraba en los inicios de su carrera profesional. "Tenía como quince años y él me dijo: 'Quítate la parte de arriba. Lo hice, entonces era muy tímida con mi cuerpo, y él me dijo que me quitase el sujetador. Pude sentir que ahí algo no estaba bien, así que cogí mis cosas y salí corriendo", ha explicado.

La experiencia "afiló" su instinto y le hizo ser capaz de detectar "a alguien malo desde lejos". Moss comenzó a trabajar como modelo a los 14 años, en 1988, tras ser descubierta por la agencia Storm.

En la misma entrevista ha recordado otra mala experiencia posando con ropa interior para Calvin Klein junto al actor Mark Wahlberg en 1992, para lo que tuvo que consumir ansiolíticos antes de la sesión.

Para Moss, posar en "topless" le hizo sentirse "cosificada" y al mismo tiempo "vulnerable".