Críticas a Paula Echevarría por un chiste sobre homosexuales: "Lo peor es el típico discurso de tengo amigos gais"

Una nueva polémica en redes sociales salpica a Paula Echevarría. La actriz, que tiene 2,4 millones de seguidores en Instagram, publicó un chiste sobre homosexuales en una de sus 'stories' que no ha tardado en ser duramente criticado y tachado de "homófobo" por parte de algunos usuarios.

No es la primera polémica en la que se ve envuelta la actriz, que el año pasado vivió una situación parecida por un comentario sobre la etnia gitana.

El chiste publicado en sus redes sociales y borrado posteriormente decía "no confíes en nadie porque, cuando menos te lo esperas, maricón el que lo lea".

Posteriormente, Echevarría pidió disculpas por el comentario con el siguiente texto: "Antes de que salga algún ofendido: adoro a los gais, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo". Y no acabó ahí, porque publicó otro irónico mensaje: "Por si acaso, pido perdón también al plomo".