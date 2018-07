Hacienda advierte: "La sanción puede ser del 150% para los posibles defraudadores de los papeles de Panamá"

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha recordado que el régimen sancionador vinculado a la no declaración o la presentación incorrecta del modelo 720 de declaración de bienes en el exterior es "especialmente duro".

Menéndez ha confirmado que la AEAT está analizando "en profundidad" la información que se está publicando en los medios de comunicación en relación a los llamados papeles de Panamá sobre empresas opacas en el país centroamericano, en los que aparecen nombres como el de Pilar de Borbón, el director de cine Pedro Almodóvar y su hermano Agustín y el futbolista Leonel Messi.

"Hemos abierto una investigación utilizando todos los medios de que disponemos para analizar esta información y todos los instrumentos a disposición de la agencia", ha explicado Menéndez.

Entre otros aspectos se están contrastando estas listas con la información de las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero, "incluyendo posibles vínculos de presentadores del 720 con terceras personas", ha especificado.

Tal y como ha recordado el director general de la Agencia Tributaria, "el régimen sancionador vinculado con la no declaración del 720 o su presentación incorrecta es especialmente duro", ya que desde la ley antifraude del 2012 se trata de la cuota que corresponda, una sanción de hasta el 150 % en el impuesto por el que no se tributó y sanciones específicas por no declarar correctamente.

La declaración 720 ya cuenta con un patrimonio declarado de más de 126.500 millones de euros, "así que la potencia que tiene para el control tributario en general y para este caso en particular es enorme", ha recalcado.

En 2015 la AEAT recaudó en la lucha contra el fraude más de 15.600 millones de euros, "una cifra récord que demuestra los esfuerzos que esta organización y que todos los trabajadores que realizan sus labores en ella", ha concluido Menéndez.