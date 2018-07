La firma Mossack Fonseca afirma que ha sido 'hackeada' pero desconoce el alcance del ataque

"Estimados Clientes:



Les dirigimos la presente para informarles que estamos en medio de un proceso de investigación exhaustiva con expertos que nos confirman que hemos sido objeto de una intromisión no autorizada a nuestro servidor de correo electrónico. Si no han recibido mensajes de nosotros hasta el momento, significa que tenemos motivos para pensar que su información no ha sido comprometida. Lamentamos sinceramente este evento y hemos tomado las medidas necesarias para remediarlo y prevenir que vuelva a ocurrir.

En este momento, estamos trabajando con la asistencia de consultores externos para determinar en qué medida ha sido accedido nuestro sistema por parte de personas no autorizadas, qué información específica obtuvieron y el número de personas afectadas.

Lo que sabemos que pasó

Hubo un acceso no autorizado a nuestro servidor de correo electrónico por medio del cual cierta información fue recopilada por terceros externos. La identidad de ciertos individuos e información sobre ciertos aspectos de sus asuntos pueden haber sido expuestos como resultado de este acceso no autorizado. No conocemos aún la identidad o la motivación de las personas que han cometido este acto.

Lo que haremos a continuación

Continuamos nuestra investigación con la ayuda de un consultor externo para determinar todo el alcance del acceso no autorizado. Trabajamos en la detección de todas las actividades de los infractores y en la determinación de la información que obtuvieron.

Lo que pueden esperar de nosotros

Pueden esperar que les informaremos tan pronto tengamos mayor información relevante que comunicarles. Hemos entablado denuncias legales respecto al hurto de información de nuestro sistema.

Otras inquietudes

La información que ha sido accedida en nuestros registros ha caído en manos de periodistas de ciertos medios de comunicación que han estado tomando información fuera de contexto y haciendo falsas suposiciones respecto a la naturaleza de nuestros servicios".