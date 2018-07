Andrea Ropero da las claves de las sociedades 'offshore' de Borja Thyssen

El hijo de la baronesa Thyssen, Borja, utilizó una sociedad en Nevada para manejar sus cuentas andorranas. Es en diciembre de 2006 cuando el bufete panameño registra en Las Vegas, en Nevada, la sociedad 'GOBRACH LCC', aunque Borja Thyssen no adquiere las acciones hasta septiembre de 2012. No es la única: la sociedad Cornelia Company Limitted, con sede en las Islas Vírgenes, estuvo activa entre 1990 y el año 2000 y tenía como activos dos de los cuadros preferidos de Carmen Thyssen: 'The lock' y 'Mata Mua'.

