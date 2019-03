Zoido arremete contra Susana Díaz por no personarse en la causa contra UGT

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha reclamado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que actúe "ya", porque "está todavía a tiempo de rectificar", y ha subrayado que "sabe ya demasiado para que no tome ninguna medida o terminará abrazando también a la corrupción" en su mandato.

Zoido ha asegurado que Susana Díaz "tiene la oportunidad de cambiar de una vez por todas para ser implacable con la corrupción", pero ha dudado de ello porque "desgraciadamente algo podrá saber que no le permite tomar las medidas de regeneración y limpieza" que debe asumir.

"Cuando se desinfle todo este mundo que ella está creando a su alrededor nos enteraremos de qué está pasando de verdad", ha subrayado el líder del PP andaluz, que ha instado a Díaz a levantar "el velo de la comparecencia de los sindicatos" ante el Parlamento para "saber qué ha pasado de verdad".

Para Zoido, lo conocido hasta ahora sobre los ERE, Invercaria y UGT, entre otros casos, señalan que "estamos ante un solo caso, que es el caso de la Junta de Andalucía y del PSOE de Andalucía, que están contribuyendo institucionalmente a una gran defraudación de dinero público en beneficio siempre de que ellos tuvieran la máquina para ganar elecciones, y eso no se puede consentir en política".

Según Zoido, la presidenta andaluza "lleva ya varios meses y no ha tomado ninguna medida, no ha hecho absolutamente nada, no se ha comprometido con nadie y no se ha comprometido con la rehabilitación democrática que necesita Andalucía".

A su juicio, Andalucía solo podrá empezar a liderar el crecimiento de España el día que cambie de política y sea el PP quien gobierne para liderar la creación de empleo y combatir "la corrupción institucionalizada".

Zoido ha asegurado que es necesaria la llegada del PP para "señalar sin miedo a miembros del Gobierno, sin miedo a destapar para qué se usó el dinero de los ERE y a desmontar el entramado de clientela fiel que el PSOE e IU han encontrado en esos sindicatos", por lo que ha instado a "llegar hasta el final".