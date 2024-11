Yolanda Díaz anuncia que Inspección de Trabajo investiga la muerte del operario de Tragsa en Massanassa

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que la Inspección de Trabajo está investigando la muerte del operario de Tragsa -empresa pública- en el derrumbe del porche del colegio de Massanassa (Valencia), localidad afectada por la DANA. Nadie entiende hoy por qué se limpiaba un colegio destinado a ser derribado. De hecho, un día después del derrumbe, los vecinos creen que esa muerte sí se habría podido evitar.

Por ello, Díaz ha afirmado que "ninguna emergencia puede afectar a la seguridad y a la vida" y que las empresas deben evaluar, en cualquier circunstancia, previamente los lugares de trabajo y adoptar todas las medidas preventivas que sean necesarias. De hecho, el edificio estaba inservible y calificado como "para derribar". Lo ha confirmado el alcalde de Massanassa, Francisco Comes, este lunes en Al Rojo Vivo. El regidor ha explicado que los técnicos lo habían "catalogado en rojo", señalando que lo que le transmitieron es que había que hacer un colegio nuevo.

Aunque el Ayuntamiento prohibió acercarse al edificio, la Conselleria de Educación del Govern valenciano insiste en que no se esperaba un derrumbe inminente. "Sufrió daños estructurales pero no suponían un fallo inminente de la estructura", ha defendido el conseller José Antonio Rovira. Estando las instalaciones ya obsoletas, nace la pregunta de por qué el operario estaba trabajando en limpieza. La Conselleria señala a una petición del Ayuntamiento, pero el alcalde no concreta y dice que el informe y el certificado lo tiene Educación.

De cara a depurar responsabilidades, la ministra de Trabajo apunta a la empresa, Tragsa. Sugiera que podría no haber cumplido con las medidas de seguridad: "El deber empresarial es evaluar en cualquier circunstancia previamente los lugares y adoptar todas cuantas medidas preventivas sean necesarias".

Dónde estaba Carlos Mazón, el president de la Generalitat Valenciana, también fue otra gran pregunta tras el accidente. Fueron la ministra de Defensa, Margaritas Robles, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, las que acudieron y las que fueron recibidas con estos gritos. El presidente de la Generalitat tenía intención de acudir, pero finalmente priorizó una reunión de urgencia en el Palau. Aun así, los vecinos siguen, una vez más, pendientes de más explicaciones.

.