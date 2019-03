Wert quiere reformar las universidades y los rectores temen que se politicen

Wert tienen nuevo objetivo: las universidades. Ha dicho en una entrevista que va a reformar la universidad. Tanto en la gobernanza, como en la selección de profesores y la financiación. ¿Significa menos dinero? "Ni siquiera se ha empezado a discutir", afirmaba el titular de Educación, que ha avanzado: "Irá en la línea que se pueda ir".

Ha sido la única pregunta que ha contestado. Los rectores dicen que sienten miedo porque se politice la Educación. "Creo que es fundamental que la universidad mantenga el nivel de autonomía para poder gestionar su docencia y su investigación”, reflexiona Fernando Galván, presidente de Rectores de Universidades Públicas Madrileñas.

"Lo que no podemos es politizar sistemas de gobierno y ni siquiera hacerlos ajenos a la propia universidad", asevera Adelaida de la Calle, presidenta de Rectores de las Universidades Españolas.

Y aunque la oposición pide su dimisión, él insiste en La Razón que hay Wert para rato. "No voy a dimitir, cuento con la confianza del presidente del Gobierno". Pero admite que no se hacía la idea de que iba a ser tan duro, y asegura que no pretende hacer carrera política. ¿Sobre ser el ministro peor valorado? "Tiene que ser culpa mía, me lo habré buscado".

Y ya, sin esconderse, reconoce como error su gestión de las becas Erasmus. "Fue un fallo mío de comunicación. No puedo decir que España haya salido perjudicada en términos rigurosos". Pero si puede decir, y ha dicho, que la LOMCE podría sufrir ajustes puntuales, solo en función de circunstancias, y que ya le sorprenden los halagos hasta cuando son de sus compañeros. "Resultan tan poco frecuentes que sería una bobada decir que no los agradezco enormemente". Porque desde hace meses suele estar más acostumbrado a escuchar la palabra dimisión.