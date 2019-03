Bayona ante Wert: "No llegaremos a ningún sitio sin considerar la educación y la cultura"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado durante el festival de cine de San Sebastián que mantendrá el IVA cultural en el 21%. Según ha argumentado, la decisión se debe a la situación económica de España.

Además, Wert ha entregado el Premio Nacional de Cinematografía al director de cine Juan Antonio Bayona, sin embargo, el realizador se ha mostrado distante.

En su discurso, Bayona ha asegurado que en el Estado español se tienen "las herramientas y el talento", pero "no se le está sacando provecho". Además, ha criticado que muchos estudios han tenido que cerrar sus puertas por la subida del IVA o por la "permisividad" en la piratería, entre otras cosas.



El director de 'Lo imposible' ha agradecido este premio principalmente a sus padres de quienes ha apuntado que "no tuvieron la oportunidad de tener el derecho fundamental de estudiar", pero se "gastaron el poco dinero en que sus hijos estudiasen", porque "la educación no es un gasto, sino una inversión".



Asimismo, ha afirmado que le "alegra saber" que el cine español "se está abriendo paso a pesar de los presupuestos", pero ha admitido que "no llegaremos a ningún sitio sin considerar la educación y la cultura como la base donde aposentar nuestra sociedad".