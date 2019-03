Wert, sobre la beca de Errejón: "Ha incumplido por lo menos cuatro de las condiciones de la ayuda"

En una entrevista en RNE, Wert ha explicado que en los últimos cinco años, el número de investigadores, científicos titulares o profesores de investigación que han dejado su plaza en el CSIC para irse a centros extranjeros es de 13 "sobre una base de profesionales de varios miles".

No obstante, ha admitido que las oportunidades para los investigadores "se han visto afectadas por las limitaciones fiscales" de los últimos cuatro años, pero ha insistido en que se está recuperando la inversión en este campo y ha subrayado que "es una prioridad de primer nivel" conseguir que "el tejido científico e investigador se fortalezca". Un objetivo que, según Wert, está "claramente recogido" en los presupuestos generales del Estado de 2015 y que confía en que se pueda "seguir esa misma senda" en 2016.

Preguntado sobre los 1.900 alumnos catalanes que se han quedado sin una beca Erasmus, el ministro ha señalado que le corresponde a la Generalitat de Cataluña y a las universidades de esa comunidad explicar porque se han denegado esas ayudas. El titular de Educación ha señalado que la financiación a cargo de los presupuestos generales del Estado para 2015 de estas becas "está contemplado que sea tan importante como la que aporta la Unión Europea".

"Se esté sobredimensionando el fenómeno de la salida de talento investigador"

Wert ha asegurado que la financiación de las becas que se sufragan con los recursos del Estado "no ha dado lugar a una disminución del número de becarios" durante este curso.

Respecto a si el Ministerio ha abierto alguna investigación sobre la posible concesión de una beca pública "irregular" al dirigente de Podemos Íñigo Errejón, el ministro ha señalado que se trata de un proyecto de investigación de la Junta de Andalucía que adjudica a la Universidad de Málaga.

Por tanto, según Wert, será el dictámen de esta universidad el que determine si hubo o no irregularidades. No obstante, ha indicado que si las informaciones que se están publicando son correctas, su "sensación" es que Errejón "ha incumplido por lo menos cuatros de las condiciones de la ayuda", y si es así "habrá que tomar las medidas oportunas". "Pero no es esta la casa -ha dicho en referencia al Ministerio- en la que se toman esas medidas".