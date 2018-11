VOX pide 74 años de cárcel para Oriol Junqueras por dos delitos de rebelión y malversación

El secretario general de Vox, Javier Ortega, ha anunciado que su partido ha presentado un escrito de acusación en el Supremo "contra los golpistas" catalanes en el que solicitan más de 700 años de prisión.

"España no está en juego, no se negocia, no se vota. España se defiende hasta sus últimas consecuencias", ha dicho durante un acto político en la capital navarra.

Con Vox, ha subrayado, "no existen presiones ni amenazas ni componendas, estamos decididos a derrotar a los golpistas, a los cómplices y a los traidores que desde la Moncloa les están poniendo alfombras".

"¿Están esperando a indultar a los golpistas y que ni siquiera tengan que pagar los costes? Pues se ha equivocado", ha aseverado Javier Ortega, que también se ha referido a la reforma de la Constitución para derogar la transitoria cuarta que permite la anexión de Navarra a Euskadi.

"Tenéis que ayudarnos para parar a este gobierno", para "recuperar la dignidad de las instituciones y que entiendan que Navarra no es moneda de cambio", ha agregado.

Tras defender a la Guardia Civil, Ortega ha advertido que no van a permitir que en Navarra ocurra lo que sucede en Cataluña ni tampoco "la destrucción de España".

Además, ha subrayado, "queremos una reforma del código penal y de la ley de partidos que ilegalice a los proetarras y separatistas, renovar la ley del aborto para garantizar el derecho a la vida, derogar la ley de memoria histórica que enfrenta a los españoles para devolver el derecho a pensar en libertad".