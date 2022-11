Los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han señalado al magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés como su candidato para el Tribunal Constitucional (TC) y han solicitado una reunión con sus interlocutores conservadores que se producirá este jueves a las 16.00 horas, lo que supone retomar formalmente las negociaciones para nombrar a los dos aspirantes para el TC desde la dimisión de Carlos Lesmes.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a laSexta que Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, ha sido elegido como el candidato de consenso del ala progresista, si bien quedaría que la corriente conservadora nominara al suyo para que el CGPJ pudiera proceder a la propuesta formal de ambos.

El grupo conservador se reunió el miércoles por la noche para fijar posición ante la nueva etapa que se ha abierto tras la ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el CGPJ. Los vocales confiaban en que hubiera acuerdo y sus sucesores se encargaran de designar a los dos candidatos del TC que compete nombrar al Consejo, pero el fracaso de las conversaciones entre 'populares' y socialistas les aboca ahora a retomar la tarea.

Los vocales conservadores apostaron anoche por reanudar las negociaciones con sus pares progresistas pero no lograron decantar un candidato, por lo que, de acuerdo con las citadas fuentes, acudirán a la reunión de esta tarde sin un aspirante claro, lo que aleja la posibilidad de un resultado tangible.

En cualquier caso, la reunión de este jueves servirá para escenificar la vuelta a la mesa de negociaciones. El último encuentro fue el pasado 5 de octubre. Entonces, los contactos encallaron y los interlocutores progresistas decidieron abrirlas al resto de vocales, más allá de los portavoces conservadores. El acuerdo estaba muy cerca cuando Carlos Lesmes anunció su dimisión el pasado 9 de octubre.

Hasta ahora, además de Bandrés, se han barajado varios nombres como posibles candidatos del CGPJ al TC, tales como el también magistrado del TS Pablo Lucas, el presidente interino del Supremo Francisco Marín Castán o el ex fiscal general Julián Sánchez Melgar. No obstante, las mismas fuentes subrayan que no hay nada sellado, de modo que estas opciones podrían cambiar para dar entrada a otros aspirantes que, antes de la dimisión de Lesmes, se habían descartado.

Bandrés lleva en la carrera judicial desde 1980 y desde el 2003 en el Tribunal Supremo, donde ha ejercido en la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo. Es doctor en Derecho, ha sido profesor de Constitucional en la Universidad de Barcelona y ha cursado estudios en distintas facultades y academias europeas en Francia, Italia y Países Bajos.

Miembro fundador de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), dio sus primeros pasos en los juzgados de Guernica y Luno (País Vasco), Vilanova y la Geltrú (Cataluña), y en Calamocha y Calatayud (Aragón), hasta que en 1985 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, precedente del Tribunal Superior de Justicia catalán.