Un vídeo muestra "la violencia verbal" del alcalde de Cartagena a la oposición

El alcalde de Cartagena, José López, trata a la oposición a insultos. Le dice a un concejal "ha dicho usted que va a ser cortito y yo le he dicho que ya lo es, ¿tiene algún problema?". Otra concejala le increpa por sus insultos y le dice que "no tiene educación para estar sentado como presidente del pleno", José López responde y le anima a que esa cuestión "la plantee en las próximas elecciones", luego pide que desalojen a la "compañera porque no tiene la palabra". Expulsa a varios concejales y otros en "solidaridad" abandonan voluntariamente el salón de plenos.

Publicidad