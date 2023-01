Un grupo de vecinos de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública ha iniciado este jueves un encierro en el centro de salud de Lebrija, Sevilla, para protestar por el "deplorable" estado de la asistencia sanitaria en este municipio sevillano.

En Al Rojo Vivo, José Barreda, portavoz de esta Plataforma, ha explicado que la principal reclamación que hacen es que se cubran todas las plazas de personal sanitario que necesita el pueblo y el centro médico. También reclaman que todas las urgencias se atiendan en el CHARE (Centros hospitalarios de alta resolución), y no en el centro de salud.

El portavoz de estas reivindicaciones advierte que este encierro se produce después de muchas concentraciones, y que la intención es seguir con ellas hasta que se ponga solución. "Si la Junta de Andalucía no toma medidas, seguiremos. No tenemos prisa ninguna y no nos vamos a cansar", ha asegurado.

De hecho, además del encierro, la Plataforma tiene prevista una concentración y manifestación para esta tarde. "La permanente falta de personal, especialmente médicos de familia y pediatras, está limitando el acceso de los vecinos de Lebrija a la asistencia sanitaria pública. No se cubren las bajas o ausencias, no existen pediatras desde hace años en el pueblo. La plantilla de médicos de familia adjudicadas son quince, insuficientes para una población de cerca de 28.000 habitantes y la plantilla no se ha cubierto ni en plena pandemia", señala la Plataforma en un comunicado.

A consecuencia de esta situación, explican desde la Plataforma, las citas médicas van con un retraso de entre 20 y 30 días y con picos que superan incluso los 40 días. También ocurre que las agendas de citas "se bloquean" al llegar a los 15 días, lo que hace "imposible" coger una cita por internet, y además, cuentan, la "inmensa mayoría" de consultas han pasado a ser telefónicas.

Hasta el mes de octubre, las urgencias de toda la comarca eran atendidas en el CHARE y hasta el mes de mayo tenían un funcionamiento "aceptable", pero es en el mes de junio cuando la Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur "adopta la decisión de recortar el 33% de la plantilla que atendía dicha unidad de urgencias", donde había tres médicos por turno, dejaron dos, "provocando la sobresaturación del personal, crisis de ansiedad en algunos de ellos y las largas esperas de los usuarios para ser atendidos".