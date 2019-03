Los vecinos increpan al alcalde de Collado Villalba en el primer pleno tras su puesta en libertad

Agustín Juárez finalmente ha dado la cara ante vecinos y medios y se ha mostrado rotundo: "Yo soy inocente, la Justicia ahora está en un procedimiento abierto. Del tema del juzgado no voy a hablar".



Sin embargo, muchos no comparten su opinión en el municipio, los vecinos denuncian que "un pleno así exige puertas abiertas a la ciudadanía, todo es vergonzoso".



Agustín Juárez ha llegado al Ayuntamiento dispuesto a asumir sus responsabilidades como alcalde, pero allí los vecinos han pedido a gritos su dimisión, "dimita ya, sinvergüenza", le han dicho.



Ignorando los abucheos, Agustín Juárez ha intentado explicar el punto más importante del día, la disolución del contrato municipal con la empresa de eficiencia energética, Cofely y la creación de una comisión de investigación.



Pero los gritos no han cesado y los vecinos no han permitido que la sesión siguiera con la "normalidad" deseada por el primer edil: "Entiendan que tengo una situación personal complicada y que estos momentos son para estar con mi familia".



Finalmente, Agustín Juárez ha abandonado el pleno, no sin antes explicar sus motivos dentro de la sala y fuera de ella, "en los próximos días podremos seguir hablando de esto", ha dicho. Además, ha añadido que hay decisiones que tomará mas adelante.



Así, sin presentar su dimisión, Juárez ha abandonado el Ayuntamiento antes de que se ralizara ninguna votación y entre protestas de vecinos y oposición.