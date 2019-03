Hacienda y la policía exculpan a la infanta Cristina ante el juez Castro

Lo mismo que dijo en su informe, lo ha repetido este sábado. La inspectora de Hacienda que investigó las cuentas de Nóos y de Aizoon ha apuntado al juez Catro que no ve indicios de delito fiscal en las actuaciones de la Infanta Cristina. También dice que no sintió presiones cuando supo que la infanta y Urdangarin compartían al 50% Aizoon.

Es la misma conclusión que se plasmó hace seis meses en el informe que los peritos de la Agencia Tributaria hicieron y que decía así: “Los únicos y verdaderos socios son, sin ninguna discusión, Torres y Urdangarin"

También la Jefa de la Unidad de delitos económicos de la Policía se ha reafirmado en lo que ya apuntó. Descarta que la hija del Rey blanqueara dinero ilegal de Nóos cuando pagó gastos personales con las cuentas de Aizóon. Todo a pesar de las numerosas facturas cargadas como la comunión de uno de los hijos de los duques Palma o el "autoalquiler" de la casa de Pedralbes.

Sobre los informes de Hacienda, antes de los interrogatorios, ha hablado la abogada de la acusación popular de Manos Limpias: "En lo que se refiere a la Agencia Tributaria yo lo que espero es que se aclaren varios aspectos en los que hay contradicciones".

En dos semanas la infanta Cristina declarará como imputada pero su imagen en el banquillo no va a ser grabada. Así lo ha decidido el Juez Castro que accede a la petición de la defensa. Por esto Manos Limpias recurrirá la decisión de Castro de no grabar la declaración de la infanta en vídeo. Si no hay cambios, solo se guardará el audio del interrogatorio.