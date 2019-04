Un concejal de Paiporta desata la polémica al utilizar esta frase: "Maltratar a los animales es como pegar a la mujer, lo suficiente"

POLÉMICA EN PAIPORTA

El concejal de IU en Paiporta, Alberto Torralba, ha pronunciado una desafortunada frase en el pleno del Ayuntamiento que ha desatado la polémica: "Maltratar a los animales es como pegar a la mujer: hay que hacerlo lo suficiente, no mucho". Posteriormente se ha defendido alegando que era simple ironía: "Es una necedad no querer entender la ironía que he dicho. Estaba haciendo un símil".