El Tribunal de Estrasburgo anula la 'doctrina Parot'

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la "doctrina Parot", al hacer pública la sentencia favorable a la presa etarra Inés del Río Prada, de quien exige su puesta en libertad.

El fallo, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, pide, con 16 votos contra 1, la excarcelación de la miembro de ETA, y dice, por unanimidad, que España vulneró el artículo 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y, por 15 votos contra 2, el artículo 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que "lamenta el fallo". Gallardón afirma que el Gobierno cumplirá la sentencia, aunque serán los tribunales los que decidan caso a caso. El ministro ha dejado muy claro que la Fiscalía va a intervenir en todos los procedimientos.

Con respecto a la indemnización que el Estado tiene que dar a la etarra Inés del Río, Ruiz-Gallardón ha señalado que como Del Río no reparó los daños de sus crímenes porque se declaró insolvente, esa será la vía que utilizará el Gobierno para no darle el dinero. El ministro de Interior ha dejado muy claro que no habrá cambios en la política penitenciaria, y ha lanzado una sentencia muy seria: "no vamos a permitir el enaltecimiento del terrorismo, ni bienvenidas a etarras".