Trias anuncia más querellas por la publicación de su número de cuenta bancaria

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha anunciado que ha dado orden de ampliar la querella por injurias y calumnias contra el diario El Mundo, que publica una información con el número de cuenta corriente que se le atribuye en Suiza, noticias que le sitúan, ha dicho, en "estado de indefensión".

El diario informa de que la cuenta número 7651162-3445.954 de la Union de Banques Suisses (UBS) de Ginebra es la que Trias tuvo en Suiza, desde la que se habría producido el 10 de febrero de 2013 una transferencia de 12.986.730,80 euros a Andorra.

En el informe con el que trabaja la Policía -señala El Mundo-, además de desvelar el movimiento de las cuentas atribuidas a Trias, se incorporan datos biográficos sobre el alcalde de Barcelona, junto a información sobre otras cuentas que el primer edil tiene en España, en las que hay saldos de alrededor de 200.000 euros en alguna de ellas.

"Hoy he ampliado la querella y temo que deberé continuar ampliándola" en el futuro, ha declarado el alcalde barcelonés a los medios durante su visita a la antigua fabrica Can Batlló.

El alcalde, que se ha declarado "alucinado", ha insistido: "No tengo ninguna cuenta en Andorra, no tengo ninguna cuenta en Suiza y no tengo una cuenta corriente con 200.000 euros aquí". Xavier Trias ha considerado que la policía puede investigar lo que crea pertinente, pero entiende que El Mundo no debería de haber publicado su información "sin contrastarla".

También ha explicado que en su querella pide que el director General de la Policía, Ignacio Cosidó Gutiérrez, concrete si le está investigando y quién ha podido filtrar una información que considera "falsa". El alcalde de Barcelona ha manifestado su impresión de que estas informaciones son un "ataque directo" a su persona y ha decido desconocer el motivo, aunque no ha descartado que esté relacionado con su apoyo de su partido al proceso soberanista del 9N.