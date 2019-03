El tiempo de Magdalena Álvarez se termina para pagar la fianza impuesta por la juez Alaya

Los casi 30 millones de euros de fianza impuestos a Magdalena Álvarez, se suman al océano de millones de responsabilidad civil exigidos por la jueza Alaya en los ERE falsos. Las fianzas civiles en este caso suman ya casi 2.900 millones, más del doble del dinero que la Junta destinó al programa de ayudas que se juzga.

Lo que parece claro es que la exministra de Fomento no va a depositar la cantidad que se le exije, así que la jueza tendrá que acudir a su patrimonio, que es éste, Magdalena Álvarez tiene una casa en Benalmádena y cuatro apartamentos repartidos entre Málaga, Madrid, Sevilla y Estepona. Eso sí, estos dos últimos los tiene hipotecados, con lo que también tiene deudas. Además la exministra posee 7 plazas de garaje. Y El Banco Europeo de Inversiones le paga un sueldo de 23.000 euros al mes y otros 4.000 en dietas y gastos de representación.

Un patrimonio nada desdeñable pero cuyo valor, sin duda, queda lejísimos de alcanzar los casi 30 millones de euros de fianza impuesta por la jueza. En el Congreso su partido ha vuelto a criticar la decisión de la jueza. "No sé por qué seguro que de buena fe se cometen erroresclarísimos que no sé si rayan a veces la prevaricación" dice Julio Villarubia, diputado del PSOE. Incluso algún diputado popular ha optado por el tono calmado. "Prefiero no utilizar políticamente los temas judiciales, que bastante lo hace ya el PSOE" dice Vicente Martínez Pujalte, diputado del PP.

Sin embargo, en el Partido Popular sí hay quien pide la dimisión de Álvarez como Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. El organismo ha expresado su apoyo a la exministra y en cualquier caso su cargo depende del Gobierno, que ha dejado entrever que de momento no acutará. "En estos momentos la señora Álvarez ha planteado un recurso en relación a la imputación y hasta que el recurso no se sustancia, no se va a tomar ninguna decisión" dice Luís de Guindos, ministro de economía. Magdalena Álvarez ayer recordó en un comunicado que su imputación no es firme.