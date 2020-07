Con motivo del COVID-19, miles de trabajadores se encuentran afectados por los ERTE. Y ahora, con la llegada del verano y el deseo de escapar unos días, surgen dudas como si una persona que está en ERTE tiene derecho a vacaciones o si se tiene derecho a la paga extra de verano durante el ERTE. El sindicato USO ha resuelto todas las dudas de los trabajadores en relación con los ERTE y las vacaciones.

¿Tengo derecho a vacaciones si estoy en un ERTE de suspensión de contrato?

En el caso de que estés en un ERTE de suspensión de contrato, tus vacaciones anuales se verán reducidas en función de los días de suspensión. Es decir, si, por ejemplo, una persona ha estado en ERTE desde el 20 de marzo hasta el 20 de mayo, hay cinco días de vacaciones a los que no se tendrá derecho (2,5 días por cada mes no trabajado). Y es que durante un ERTE total el trabajador no genera derecho a vacaciones.

¿Tengo derecho a vacaciones si estoy en un ERTE parcial de reducción de jornada?

En el caso de que estés o hayas estado en un ERTE de reducción de jornada, te corresponden los mismos días de vacaciones que si no hubieses estado acogido al Expediente de Regulación Temporal de Empleo durante la crisis del COVID-19.

Si las vacaciones no se fijaron en el momento en el que se inició este tipo de ERTE, se podrían pactar con carácter genérico con los representantes de los trabajadores o, en el caso de que no los hubiese, de mutuo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, tal y como indica el sindicato USO. A falta de acuerdo, la Jurisdicción Social competente, mediante procedimiento sumario y preferente, fijará la fecha correspondiente del periodo de vacaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la ley reguladora de la jurisdicción social y la decisión será irrecurrible.

Sin embargo, el salario durante el periodo de vacaciones sí se verá afectado, de manera se será inferior al que se recibiría si se hubiese trabajado en jornada completa, debido a que el salario bruto anual se ha reducido durante el periodo en el que el trabajador ha trabajado media jornada.

¿Qué ocurre si estoy en ERTE y no puedo disfrutar de mis vacaciones en el año natural?

Si tienes días acumulados de vacaciones y sigues en ERTE, tu empresa debería dejar de aplicarte el ERTE durante el periodo en el que quieras disfrutar las vacaciones. Además, durante este periodo, tienes que cobrar tu salario y la empresa cotizar por ello. En cualquier caso, las vacaciones deben disfrutarse dentro del año natural.

¿Qué ocurre con las paga extra de verano si estoy en ERTE?

En lo referente a la paga extra de verano, dependerá del tipo de ERTE. En el de suspensión de contrato, no se genera la parte proporcional de paga extra, puesto que el contrato está suspendido. Por ello, se tienen en cuenta para el cálculo de la prestación las pagas extraordinarias que se hubiesen generado hasta el momento de aplicarse el ERTE.

Si tu ERTE es parcial o de reducción de jornada, las pagas extraordinarias se verán afectadas en la medida en que se extienda la reducción de jornada a lo largo del año natural. Al igual que el salario se reduce en la misma proporción que la jornada, lo mismo ocurre con las pagas extraordinarias, que se reducen en la misma proporción.