Susana Díaz: "No lo hemos hecho todo bien, reconozcámoslo"

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y proclamada única candidata a la secretaría general del PSOE-A, ha animado a sus compañeros a reconocer que no siempre han hecho las cosas "totalmente bien" en su partido, donde pretende abrir "un nuevo tiempo" y culminar un "proceso de renovación".

Durante su intervención como única candidata a la Secretaría General del PSOE andaluz, ha asegurado que para tener credibilidad hay que reconocer los errores, ser "exigentes" y admitir que hay aspectos que pueden funcionar mejor, empezando por el "gravísimo problema" del paro en la comunidad.

"No lo hemos hecho todo bien, seguramente no hemos hecho lo suficiente y no pasa nada, reconozcámoslo", ha señalado Díaz, que ha asegurado que pretende asumir la secretaria general de su partido "con gratitud, con ilusión, con pasión y sobre todo con fuerza", para abrir "un nuevo tiempo".

Ha considerado que tampoco hay que tener miedo a reflexionar sobre lo hecho, pero que para eso hace falta un partido "sólido y coherente", que tiene que ser "implacable" en la lucha contra la corrupción.

Según Díaz, con el congreso extraordinario culmina "un proceso de renovación" pero también se abre "una nueva etapa" en la que "se va a dejar la piel" e intentará que el PSOE sea "más fuerte y más cohesionado".