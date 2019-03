Susana Díaz avisa que no se puede esperar dos meses para "empezar a trabajar"

Otra vez, la recién elegida presidenta de Andalucía, Susana Díaz, enfrentará por segunda vez, en el Pleno del Parlamento andaluz, la negativa de la oposición a su investidura.

El Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, formaciones con representación parlamentaria, han anunciado que votarán en contra de la investidura de Susana Díaz por no no haber logrado con ella ningún acuerdo en el marco de las negociaciones establecidas.

La reacción de la socialista, Susana Díaz, no se ha hecho esperar: "los partidos tendrán dos meses, pero la gente de Andalucía no tienen dos meses para empezar a trabajar y yo creo que sí vuelven a decir que no tendrán que explicar a la gente, por què no".

En la primera votación, Susana Díaz contó con el favor de 47 diputados y con un 'no' de 62 diputados de la oposición, para esta segunda elección que se realizará a las 11:00 horas en el Pleno del Parlamento Andaluz. Susana Díaz necesitará de una mayoría simple, como lo establece el Reglamento del Parlamento y Estatudo de Autonomía.

En caso de no conseguirse mayoría simple se podrán tramitar sucesivas propuestas que podrán ser sometidas a votación cada 48 horas.Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación (El 5 de julio), no hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y la presidenta de la Junta en funciones deberá convocar nuevas elecciones.

El plazo de dos meses que marca el Estatuto finalizaría el 5 de julio y la Ley Electoral de Andalucía establece en su artículo 14 que la fecha de las elecciones autonómicas "no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto", por lo que el decreto de convocatoria no podría fijar la fecha de nuevos comicios antes de septiembre.