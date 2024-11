El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno de Jorge Azcón a mejorar las compensaciones a los ganaderos por los daños sufridos por los ataques de oso en el Pirineo. Así como a la extracción de los ejemplares más violentos. Durante dicho debate, el diputado de Vox Juan Vidal ha protagonizado unas surrealistas declaraciones: "Es un oso que no solo mata para comer, mata porque no tiene una educación a través de su madre".

"Este oso mata ovejas y también ataca panales de ovejas y al paso que seguimos, va a acabar matando excursionistas. Que están confiados de que este tipo de osos matan solo para comer", ha espetado a la bancada socialista.

Cabe destacar que la reintroducción del oso se inició en los años 90, por parte del Gobierno francés, y sin contar con el acuerdo de ningún Ejecutivo aragonés hasta la fecha. Según datos oficiales hay más de 80 ejemplares registrados y este verano se han registrado más de 35 ataques en los valles de Hecho y Ansó, incidencias que también se han registrado en las comarcas de Sobrabe y Ribagorza.