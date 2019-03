El Supremo estudiará el 9 abril si confirma la absolución a Camps o le condena

El alto tribunal podría tanto revocar aquella resolución y condenar a los dos políticos populares valencianos como, por el contrario, confirmar la absolución.

La acusación popular en la "causa de los trajes" del caso Gürtel, ejercida por el PSPV-PSOE, recurrió al Tribunal Supremo la absolución porque consideraba que la decisión del jurado mostraba "contradicciones" que revelaban "el sinsentido del veredicto en su conjunto".

El recurso de casación interpuesto por quebrantamiento de forma, vulneración de precepto constitucional e infracción de ley pedía la anulación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que se dicte "otra más ajustada a derecho, con condena de los acusados", extremo que deberá dirimir el alto tribunal.

La sentencia del TSJCV se dictó siguiendo el veredicto de no culpabilidad que adoptó un jurado en Valencia por cinco votos contra cuatro. El Supremo podría, o no, revertir aquel dictamen, y lo hará a iniciativa de la acusación particular, dado que el fiscal no recurrió contra la absolución de Camps y Costa.

La Sala que tomará la decisión estará integrada por los magistrados Carlos Granados, Joaquín Giménez, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena y Antonio del Moral.

La acusación particular en el 'caso Gürtel', ejercida por el PSPV-PSOE, pidió que el president de la Generalitat, Francisco Camps, fuera condenado por un delito de cohecho a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación de cargo público, además de una multa de 46.000 euros.