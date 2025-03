Sumar presume en su asamblea de "dar las peleas que toca" tras conseguir que el SMI no pague el IRPF

Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, inauguró la Asamblea de Sumar destacando la lucha del partido para que el Salario Mínimo Interprofesional no tribute en el IRPF de 2025, enfrentándose al PSOE. Urtasun subrayó que Sumar aporta ideas y acción política que hacen "avanzar" al Gobierno de coalición, asegurando un futuro progresista. Yolanda Díaz, aunque sigue siendo un referente, tendrá un rol secundario en la nueva dirección. La Asamblea comenzó con un homenaje a Jesús Santos y un llamado a la unidad de la izquierda para no perder votos, destacando la elección de nuevos líderes como Lara Hernández y Carlos Martín.

Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, ha sido el encargado de inaugurar la Asamblea de la formación con un discurso con el que ha sacado pecho de "dar las peleas que toca" ante el PSOE. Como ejemplo, según afirma, es haber conseguido que el Salario Mínimo Interprofesional no tribute en el IRPF de 2025 frente a lo que "querían algunos".

"Par esto está Sumar en el Gobierno, para dar las peleas que tocan", ha expresado en el comienzo de la segunda asamblea estatal de Sumar, en la que el partido redefine su estrategia política y elige a sus nuevos líderes, después de la dimisión de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, como coordinadora general.

Urtasun,, en su discurso, ha señalado que en Sumar son "firmes" en sus condiciones tras ese acuerdo alcanzado para que el SMI no tribute: "Hace unas semanas nuestra vicepresidenta dijo que eso no iba a suceder. Tras el acuerdo que se ha alcanzado esta semana hemos garantizado que los que reciban el SMI no paguen IRPF".

Además, ha asegurado que son ellos quienes aportan las ideas y la acción política que hace "avanzar" al Gobierno de coalición. En ese sentido, ha afirmado que hay "Gobierno progresista para rato", y que desde Sumar se va a garantizar que así sea, dejando una advertencia: "La pequeña aldea gala progresista que es España está llena de enemigos".

La inauguración, sin Yolanda Díaz

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, seguirá siendo el referente político de Sumar como máxima representante del ejecutivo y también su principal activo electoral. Sin embargo, su rol en la nueva dirección será más secundario en el plano orgánico.

En esta primera jornada de la asamblea, en ese sentido, Díaz no ha estado por cuestiones de agenda. Su presencia está en duda a lo largo de la jornada.

Apelan a la unidad en la izquierda "para que ningún voto se pierda"

La asamblea ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo al concejal de Ganar Alcorcón y segundo teniente de alcalde Jesús Santos, quien ha fallecido recientemente por un cáncer, y con las palabras de bienvenida de Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid y miembro de IU, quien ha defendido la necesidad de la unidad en la izquierda para "garantizar que ningún voto se pierda".

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, ha hecho hincapié en esta idea al llegar a la asamblea, donde se elegirán previsiblemente a Lara Hernández, actual secretaria de la organización, y al diputado Carlos Martín como nuevos líderes del partido.

"Aspiramos a dar otro paso más para la construcción de una organización que aspira siempre a la unidad de la izquierda, que aspira a seguir gobernando el país para avanzar en derechos", ha expresado Martínez Barbero.