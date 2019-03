Tres posiciones políticas en el debate sobre sus sueldos: demagogia, ambición y realidad social

Sorprendente brecha salarial en la administración central. "El presidente del Congreso cobra más que el presidente dle Gobierno, cosa que a mí no me parece justa", reflexionaba en el Congreso Jesús Posada.

200 altos cargos cobran mas que Rajoy. Fernández Díaz pedía "poner orden en este desbarajuste" y para ello hay dos maneras de hacerlo. Una la que propone Pedro Sánchez. "No es que tengamos que subir el sueldo al presidente del Gobierno, es que los que cobran más que el presidente deberían bajárselo", pide el secretario general del PSOE.

Y otra, menos popular, la otra: "Se debería hacer menos demagogia sobre estos asuntos y hacer que el Gobierno tenga unos salarios razonables", reflexiona Rafael Hernando. "Quizás un ministro debería ganar más", se plantea Posada. Y no es buen momento, reconoce el ministro del Interior, con unas elecciones a la vuelta de la esquina. "A un año de las elecciones el presidente no prevé ninguna modificación".

Soraya Sáenz de Santamaría es de las que cobran menos que su jefe de gabinete, pero le sobra: "Yo no me quejo, además con el ritmo de trabajo que llevamos no tengo tiempo para gastar".



Y aunque esta diferencias han exixtido siempre, hay quien aprovecha para presuimir de austeridad. "Este es un Gobierno que cobra muy poco", afirmaba Rafael Hernando. En podemos, recuerda, que ellos han fijado unos limites a sus salarios para que no existan estas diferencias y desde la Izquirda Plural también apuesta por acercarse a la realidad ciudadana.



El perfil tecnico de los altos cargos podría marcar la diferencia de sueldos, ya que en la empresa privada, cobrarian todavía más.