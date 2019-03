Sosa Wagner se desmarca de Rosa Díez y pide un pacto entre UPyD y Ciudadanos

El cabeza de lista de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Parlamento Europeo, Francisco Sosa Wagner, cree que su partido y Ciudadanos deben "unir esfuerzos y lograr un acuerdo" para acudir a las elecciones municipales, autonómicas y generales que se celebrarán el año que viene.



Así lo ha señalado el eurodiputado magenta en un artículo publicado en el diario 'El Mundo', después del "pequeño varapalo" que a su juicio ha supuesto para UPyD las elecciones europeas del pasado mes de mayo, a pesar de que pasó de tener un eurodiputado en Estrasburgo a cuatro. "Las elecciones europeas han significado un revulsivo inesperado de nuestro panorama político", ha aseverado.



Para Sosa Wagner, Ciudadanos --partido que lidera Albert Rivera-- es un "competidor en su mismo espacio y ocupado por votantes muy próximos": "Es verdad que se trata de dos partidos distintos, pero existen los suficientes puntos de encuentro entre ellos para pensar en la redacción, por expertos capitaneados por Rosa Díez y Albert Rivera, de un compromiso electoral común basado en 10 o 12 acuerdos primordiales", ha subrayado.



Así pues, el eurodiputado ha destacado "la necesidad de reforzar la alternativa política" representada por estas dos formaciones políticas aunque "respetando la singularidad de cada una de ellas", dando a entender que prefiere una coalición a una fusión.



Eso sí, para ello considera que UPyD "debería liberarse de las prácticas autoritarias que anidan en su seno" ya que, a su juicio, este hecho desemboca en "la expulsión constante de afiliados", así como aportar una visión de conjunto de la que Ciudadanos carece. "UPyD es un partido más maduro que Ciudadanos", ha recalcado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, recordando que la formación magenta ha hecho dos congresos democráticos.



En su opinión, la formación magenta "no ha sabido recoger votos de la masiva y un poco humillante perdida de votos" de los dos partidos mayoritarios. Asimismo, sostiene que el ascenso de la formación Podemos se debe a su "respuesta sencilla a problemas complejos", al "aire demagógico" que predomina en sus propuestas y a la "atención atolondrada" que prestan algunos medios de comunicación a dicho movimiento: "Puede acabar estrellándonos contra el acantilado", ha advertido.



Según ha explicado en Onda Cero, Sosa Wagner pretende advertir de que en su partido "no se quiere reflexionar seriamente" sobre la coalición con Ciudadanos. A su juicio, en UPyD "hay una serie de posiciones muy firmes" que "es preciso revisar en estos momentos".



Preguntado si la líder magenta Rosa Díez estaría dispuesta a replantearse este acuerdo con Ciudadanos, ha subrayado que "tradicionalmente" no lo ha estado, aunque ha hecho hincapié en que a partir de los comicios europeos el "delicado" escenario político "obliga a replantearlo": "Esas posiciones se pueden cambiar porque en la política es preciso cambiar", ha dicho al respecto.



Para el eurodiputado, en UPyD "hay demasiado enfrentamiento y demasiados problemas suscitados en todos los territorios de España", hay "muchas expulsiones de afiliados" y una "baja afiliación". Por este motivo, ha dicho, "a lo mejor algunas cosas no se están haciendo bien.



Dentro de los partidos que ha tachado de constitucionales --PP, PSOE, Ciudadanos y UPyD-- es "muy importante que los partidos políticos pequeños" se unan "para ofrecer una alternativa creíble", ha reiterado, precisando que, a raíz de esta propuesta es consciente de que se puede llevar un "revolcón". Como un "paso previo", ha apostado por la creación de "una plataforma que se presente ante los ciudadanos de forma unitarios" porque "la dispersión de voto es muy perjudicial" para ambos partidos.