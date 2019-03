Soria: "El futuro de Canarias no pasa por la exportación de plátanos"

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que él y el resto de miembros del Gobierno están "muy tranquilos" a la espera del fallo del Tribunal Supremo sobre los recursos planteados en contra de las prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago canario. "El Gobierno actúa siempre de acuerdo a lo que establece el marco legal y de acuerdo a los informes de los servicios jurídicos del Estado y, por lo tanto, desde ese punto de vista, muy tranquilos", ha dicho Soria en un desayuno informativo en el que ha presentado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna.



Tras insistir en que las prospecciones de hidrocarburos en España siguen los criterios que están marcados en la legislación básica del Estado, el ministro ha subrayado que "hay que ser muy respetuosos con las posiciones de quienes tienen otra opinión al respecto", pero ha advertido de que España es un país que depende más del 99% de las importaciones de hidrocarburos. A este respecto, ha vinculado estas prospecciones a la suspensión del suministro de gas ruso a Ucrania: "Tenga en cuenta, por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos momentos con la suspensión de las importaciones de gas ruso a Ucrania, cuáles pueden ser las implicaciones para el resto de Europa", ha señalado.



Aunque ha recordado que a España no le afecta ese conflicto, porque no importa gas a Rusia, ha considerado que la suspensión del suministro a Ucrania "no es una buena noticia por lo que puede afectar a Europa la inestabilidad geopolítica de la zona". El ministro ha apuntado que España "bien podía ser parte de la solución para eventuales restricciones de gas ruso, no a Ucrania, sino a Europa", ya que, según ha dicho con las "interconexiones adecuadas", podría suministrar al resto de Europa el 50% del gas que le viene por esa vía.



En esa línea ha apuntado que Europa debería "reflexionar muy seriamente sobre la necesidad de disminuir vulnerabilidades y dependencias de hidrocarburos", no sólo de gas, también de petróleo. Respecto a Canarias, ha defendido la "oportunidad real" que se le presenta de convertirse en plataforma logística de reparación, mantenimiento, suministro, apoyo y explotación de unidades de prospección petrolífera. Según sus datos, en todo el mundo hay unas 5.500 plataformas de explotación, de las cuales unas 1.400 se sitúan en la zona de África occidental.



El ministro ha explicado que las previsiones de todos los informes indican que en los próximos diez años esas unidades se van a doblar y van a necesitar de esas plataformas logísticas de reparación y mantenimiento. A su juicio "no hay ningún lugar como Canarias para aprovechar una actividad de esa naturaleza", que hasta hace poco se desarrollaba en Noruega.