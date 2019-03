Los no soberanistas no aceptarán ningún acuerdo de la Junta de Portavoces

RESPUESTA POLÍTICA DE LOS NO INDEPENDENTISTAS

Forcadell, presidenta del Parlament catalán, ha convocado la primera Junta de Portavoces aunque el PP no tiene constituido su grupo parlamentario. Los independentistas no quieren perder tiempo para iniciar el proceso. PP, Ciudadanos, PSC y Cataluña Sí que es Pot tratan de de impedir la convocatoria. Después de estar reunidos, han acordado no considerar la Junta de Portavoces como tal, ya que el PP no está constituido oficialmente como grupo parlamentario y carece, por tanto, de portavoz. Van a considerar esta convocatoria una reunión más de trabajo, pero sin el respaldo de la Cámara.