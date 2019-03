Sánchez-Camacho: "No me siento desautorizada por mi partido"

La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado que "en absoluto" se siente desautorizada por la dirección de su partido y ha reiterado que su propuesta "no es incompatible" con la posición del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "El modelo no es como algunos están planteando y quizá debemos hacer pedagogía. Pero incluso he escuchado a mis compañeros decir cosas que no se corresponden con realidad", ha dicho Sánchez-Camacho en una entrevista, después de que la dirección nacional del PP no hiciera suya la propuesta de financiación para Cataluña.

Para Sánchez-Camacho, "lo que dice Montoro no es contradictorio con lo que decimos. El PPC no dice que el modelo deba estar fuera de la LOFCA. Nuestra propuesta coincide con Montoro en que garantiza la igualdad de todos los españoles. El planteamiento independentista es el de otros". La líder de los populares catalanes ha encontrado "normal y lógico" que cada comunidad autónoma defienda sus intereses, pero ha admitido "no entender" algunas declaraciones de compañeros de su partido: "Nunca nadie ha planteado un modelo bilateral o una presión fiscal diferenciada para Cataluña".

En este sentido, no ha considerado "adecuada" la respuesta del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien advirtió de que pedirá que se consulte a los madrileños sobre qué "régimen" de financiación quieren. Preguntada sobre si se sentía desautorizada por sus compañeros de partido, ha respondido que "en absoluto" y ha reiterado que la propuesta del PPC "no es un concierto vasco solo para Cataluña, sino una propuesta para toda España, pero que puede haber una singularidad en cuestiones especificas".

"A veces las cosas no se corresponden a cómo son en verdad. El objetivo de la reunión era que debe ser nuestro partido el que tome el liderazgo para garantizar la unidad y que debemos hacer una gran campaña de comunicación. Eso es lo que tratamos en la reunión", ha matizado la dirigente. Sánchez-Camacho ha querido dejar claro que su propuesta "garantiza la igualdad de todos los españoles y se debe negociar con consenso".