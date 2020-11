Fernando Simón ha pedido perdón por sus palabras sobre las enfermeras en una entrevista. Antes de comenzar la rueda de prensa sobre los datos de la pandemia en España, el epidemiólogo ha pedido disculpas tras la polémica generada por un comentario calificado de "sexista".

"Me gustaría hablar de una polémica que surgió en estos últimos días a partir de una charla pública que tuve con dos amigos. Ante una broma muy tonta, no fui capaz de responder correctamente y di una respuesta que a mucha gente le pudo molestar", ha comenzado el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias,

"Pido mis disculpas a todas las personas o colectivos a los que les pudieran molestar las palabras que di en respuesta a aquella broma", ha expresado.

Así, el epidemiólogo ha reconocido que "todavía tiene mucho camino por aprender": "Lo siento; pero la verdad es que lo siento casi más por mí, porque me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos de frases hechas que para nada tienen que ver con mi forma de pensar haya quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante por aprender".

El Consejo General de Enfermería exigió a Fernando Simón que se disculpara inmediatamente por unos "desafortunados" comentarios sobre las enfermeras, que la organización colegial calificó de "sexistas, primitivos y vejatorios".

Al ser preguntado sobre la petición del sindicato SATSE al Gobierno de destituirle por "pasar todas las líneas rojas". "Pueden hacer las propuestas que quieran, no voy a entrar en lo que puedan o no proponer. Yo soy un funcionario del Estado, hago mi trabajo lo mejor que sé, coordino un grupo muy importante de gente que hace un trabajo excelente y mientras se considere que puedo ser útil para el sistema nacional de salud aportaré todo lo que pueda al sistema", ha apostillado.

"Si alguien considera que he pasado todos los límites que lo proponga donde tenga que proponerlo y los que tengan que tomar las decisiones tomarán las que sea. No tengo mucho más que decir al respecto", ha zanjado.

La polémica surgió en una charla en YouTube con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou. En ella, Eneko Pou le preguntaba: "No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". A lo que Simón respondía, entre risas: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

"Siempre he tenido mucho miedo a las mujeres. Soy muy enamoradizo y eso me daba mucho miedo", añadía el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Un fragmento de la charla en streaming que el Consejo tachó de "momento de desinhibición machista y retrógrado" y por el que mostró su indignación.

Molestia de diversos colectivos

Pero la polémica ha trascendido del colectivo de la enfermería. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que Simón "tiene que disculparse" y añadió que si una "persona sensible" como es este experto tiene estos "ramalazos graves", hay que preguntarse lo que todavía subsiste al respecto en la sociedad. Según el ministro, "la violencia machista también son determinados comentarios, determinadas actitudes que desgraciadamente se normalizan".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, cargó contra los comentarios "inapropiados" y "absolutamente desafortunados" de Simón y le instó a ofrecer una "disculpa" y a explicar que sus palabras no pueden "formar parte de ningún mensaje razonable. "Tendrá que decir algo, porque eso no puede formar parte de un país donde las mujeres pedimos respeto", aseveraba en una entrevista.

De la misma manera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que se trataba de unas palabras que no habían sido "afortunadas" y añadió que esperaba que pidiera "disculpas".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también confió en que Simón hiciera lo propio. "Espero que él mismo haga una aclaración al respecto", señalaba el titular de Sanidad, que se mostraba convencido de que "una persona que ha trabajado cerca de los colectivos sanitarios" aclarase las cosas: "Va a manifestar su apoyo y admiración a todos ellos sin distinción, y en particular a la enfermería", zanjaba.

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, también se pronunciaba al respecto: "Me gustaría que Simón tuviera la oportunidad de poder explicar sus palabras (...) Le tengo como una persona con capacidad para expresar su opinión y para reconocer situaciones distintas cuando hay que reconocerlas. Estoy seguro que dará las explicaciones que estime oportunas, por eso prefiero esperar a escuchar sus explicaciones".

El Grupo Parlamentario Popular incluso ha registrado un escrito de queja en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, en el que denuncia los comentarios "sexistas y vejatorios" vertidos por Fernando Simón contra el colectivo de enfermeras.

En dicho escrito, impulsado por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, y la propia Prohens, se subraya que, según consta en los principios de dicho Observatorio, se considerará que un contenido es "sexista o discriminatorio", entre otras causas, "en caso de ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier clase de actividad profesional".