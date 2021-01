Fernando Simón ha alertado en una rueda de prensa para dar cuenta de los nuevos datos de la pandemia que España atravesará "semanas muy duras" tras la Navidad, y que el incremento de contagios se debe "a nuestro comportamiento".

Así de contundente se ha mostrado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias tras informar de más de 60.000 contagios en un solo fin de semana y del incremento de 85 puntos en la incidencia acumulada desde el pasado viernes.

"Vamos a pasar semanas complicadas, lo muestran en la ocupación de UCIS: 26%. Las camas hospitalización ya son un 13,7 %, tras haber rebajado las cifras al 10%", ha asegurado Simón, que ha reiterado que hay que "ser conscientes" de que si hemos pasado días relajados en Navidad, ahora habrá que hacer "un esfuerzo para controlar epidemia".

A pesar de la dureza de las cifras, Simón ha querido lanzar un mensaje de esperanza sobre un posible confinamiento domiciliario: "Estamos en niveles por debajo de la segunda ola, y en la segunda no hubo confinamiento", ha aseverado.

Además, ha destacado que a pesar de que los datos sean superiores a los de la primera ola, "lo que sucedió entonces fue superior, pero se notificaba mucho menos". Por eso, ha afirmado, "estamos en una situación muy por debajo" de la de marzo: "Si somos todos conscientes y somos solidarios y las instituciones hacen su trabajo podemos evitar confinamiento".

No obstante, Fernando Simón ha destacado que "claramente la tendencia es ascendente", y ha asegurado que las medidas aplicadas en Reyes no tendrán efecto en las cifras hasta la semana que viene. Aún así, ha manifestado la "esperanza que nuestras UCI no se saturen antes de tiempo".

Además, ha querido revocar toda duda sobre la cepa británica, descartando cualquier implicación de la misma en un posible aumento de casos. "El problema no es la cepa británica, el problema es nuestro comportamiento. Si aplicamos las medidas de control, la transmisión se controla. Si la cepa es más transmisible, hay que aplicarlas mejor. Y en ningún momento pretender que la evolución en España si cambia es por culpa de esa cepa, porque si cambia cambia por nuestro comportamiento", ha zanjado.