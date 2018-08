Cuca Gamarra, sobre el la petición de la jueza de ordenador de Casado por su máster: "Él aportará todo lo que se solicite"

Pablo Casado tendrá que esperar hasta septiembre para conocer la decisión del Tribunal Supremo. Será entonces cuando, si la sala de lo penal acepta el caso, se investiguen diferentes cabos del máster del presidente del PP. Se le investigaría por delitos de cohecho impropio y prevaricación.

"Tengo la absoluta tranquilidad de que hice todo correctamente", ha afirmado Casado. Entre las dudas que justifican la petición de la jueza al Tribunal Supremo están los plazos en los que habría realizado los trabajos. Según las fechas, Pablo Casado tuvo 15 días para presentar unos trabajos finales que fueron calificados con sobresaliente.

"Creo que en un estado de derecho no hay que demostrar la inocencia, si no que alguien tiene que demostrar la culpabilidad", ha añadido el presidente del PP.

Son cuatro trabajos con los que aprobó esas asignaturas que mostró ante los medios en abril. La jueza, para disipar cualquier duda de manipulación, ha requerido ahora que se solicite la presentación del ordenador con el que los elaboró.

Una sencilla diligencia de investigación por la Policía judicial puede determinar la efectiva antigüedad de la creación del documento o su manipulación o creación posterior.

Y, aunque el presidente del PP no se pronuncia sobre el ordenador, desde su equipo aseguran que no tendrá problema en entregárselo a la justicia: "Si se lo solicitan, no le quepa ninguna duda, él aportará todo aquello que le soliciten. Que no se elucubre con algo que ni ha ocurrido", afirma Cuca Gamarra.

Aseguran que Pablo Casado está sufriendo una cacería, "creo que se está produciendo sobre él algo que no hay derecho a que esté sucediendo", ha añadido Zoido.

Si finalmente el Tribunal Supremo acepta el caso, Casado podría ser llamado a declarar de forma voluntaria. Otra de las posibilidades sería que el Supremo le devuelva la causa a la Jueza Rodriguez Medel para tomar declaración a Casado como interesado y que sea ella quien realice la inspección.

"Podría comparecer ante la jueza instructora de Madrid y decir que no hay indicios contra él porque su ordenador demuestra que los archivos de los trabajos son de la época en la que hizo el máster", ha aclarado Joaquim Bosch.

En el tercero de los casos el Tribunal Supremo podría archivar la causa contra el presidente del Partido Popular.