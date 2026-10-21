Abascal hace una videollamada con Milei con la excusa de la precampaña para evitar un encuentro físico

Imagen de la videollamada entre el presidente argentino, Javier Milei, y el líder de Vox, Santiago Abascal, este miércoles.

Los detalles La visita de su amigo y aliado, prevista desde hace semanas a Madrid, ha coincidido casualmente con un acto de Abascal en A Coruña. "Dicen que no me quieres más", le ha dicho el presidente argentino a su amigo.

Santiago Abascal, líder de Vox, evitó un encuentro presencial con el presidente argentino, Javier Milei, al coincidir su visita a España con un acto en A Coruña. Aunque no se reunieron en persona, ambos mantuvieron una videollamada publicada en redes sociales. Abascal justificó su ausencia diciendo que estaba viajando por el norte de España. Milei, en un evento en Madrid, atacó duramente al presidente español, Pedro Sánchez, llamándolo "delincuente" y "ladrón". La visita de Milei busca apoyar a partidos de derecha en la precampaña de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha logrado evitar el encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei, al estar este miércoles en A Coruña, pero solo de forma presencial. Ambos han publicado la conversación que finalmente sí han mantenido, aunque en una videollamada.

El líder de Vox ha puesto 600 kilómetros de distancia. La visita de su amigo y aliado, prevista desde hace semanas a Madrid, ha coincidido casualmente con un acto de Abascal en A Coruña. Hasta ahora siempre que el argentino había visitado España, Abascal le había acogido con fervor. Pero no había unas elecciones generales en juego.

El presidente argentino aterrizó en España para, tal y como anunció, apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en plena precampaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

Voces lo atribuyen a que el líder de Vox intenta evitar una asociación con el presidente argentino para que no le identifiquen con los recortes sociales que este promueve en la nación latinoamericana

Pero finalmente Abascal no la logrado evitar del todo a Milei. Tanto la Oficina del Presidente de la República Argentina como el propio líder de Vox han publicado en sus respectivas redes sociales un vídeo de la videollamada.

En ella, el presidente argentino le ha señalado a Abascal: "Dicen que no me quieres más". A lo que este ha respondido: "Por eso estás en mi despacho". "Yo ahora vivo en una furgoneta. Estoy en el norte de España viajando por todos lados", ha dicho a continuación el líder de la ultraderecha en España tratando de justificar no haberle recibido en persona.

"Me habría encantado verte, pero será en otra ocasión. Te agradezco mucho todo, y tu discurso de hoy también", ha afirmado Abascal aludiendo al discurso cargado de insultos contra el presidente de España, Pedro Sánchez, pronunciado por Milei la mañana de este miércoles en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En él, Milei ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien ha tildado de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador".

De hecho, al ser preguntado por su visita, el presidente argentino ha asegurado que la realiza porque "vengo del futuro que les depara" y ha insistido en que "hay que sacar a los socialistas a patadas". "Vengo para estar en todos los lugares donde la libertad esté en peligro, mi lucha es contra los liberticidas, acá tienen uno y lo voy a enfrentar y ese les va a arruinar la vida", ha añadido.

Esto solo ha sido uno de los tantos insultos que Milei ha lanzado contra el jefe del Ejecutivo español, a quien, evidentemente, no va a ver en su visita a España. "No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez porque no quiero coserme los bolsillos para no salir expoliado", ha reconocido.

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