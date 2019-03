Ser ‘mujer de’, ¿beneficia o perjudica ante la justicia?

En los últimos meses hemos visto diferentes casos en los que ser la mujer del procesado y alegar "yo no he visto nada, yo no sabía nada" no siempre cuela. Por ejemplo, la mujer de Diego Torres, sigue imputada por el caso Nóos.

Vidas paralelas pero destinos, de momento, diferentes. El caso de la infanta Cristina y la mujer de Diego Torres es el claro ejemplo de que ser la ‘mujer de’ imputado no siempre tiene las mismas consecuencias.Siempre al lado de sus maridos, las dos formaron parte de Nóos, y las dos dicen no saber nada de lo que allí se cocía. La realidad es que una está imputada y la otra ya no.

Isabel Pantoja, otra que hizo el paseíllo de los juzgados por culpa de su pareja y creyó que se podría salvar pidiendo ser como la infanta. Otra que sigue los pasos de infanta ‘desimputada’ la mujer de Luis Bárcenas.Aunque con suertes diferentes, todas tienen algo en común aseguran que no sabían nada de lo que pasaba en sus propias casas.