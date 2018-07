Semana decisiva para los pactos de Gobierno entre la incertidumbre y las prisas por superar el bloqueo político

A punto de comenzar una semana decisiva, el PP asume como definitivo el último 'no' de Sánchez a Rajoy. No obstante, los populares siguen sin retirar su oferta de gran pacto a tres entre PSOE y Ciudadanos. Para Javier Maroto, Pedro Sánchez ha quedado atrapado por sus intenciones.

El PP, sin pacto a la vista, lleva semanas insistiendo a Sánchez que la opción "sensata" y "estable" es con ellos y con Ciudadanos.

Mientras, en el PSOE tienen claro que no quieren contar con los independentistas para hacer presidente a Sánchez. El líder socialista ya ha dicho que cualquier negociación de pacto será transparente.

Ciudadanos ha dejado claro, desde hace días, su 'no' a PP y PSOE. Albert Rivera, desde el diario 'El Mundo', les envía varios mensajes. Al PSOE le pide que elija entre centralidad o populismo, mientras que a Rajoy le dice que no puede apoyarle porque no ha liderado la lucha contra la corrupción.

Por su parte, Podemos se muestra optimista ante la posibilidad de pactar con el PSOE y siguen con la mano tendida. Los socios de Iglesias en Valencia, Compromís, ven con buenos ojos ese acuerdo con los socialistas.

Sea cual sea el pacto, si al final Pedro Sánchez alcanza alguno, todavía está por escribir.