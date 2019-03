La segunda imputación de la infanta, un nuevo golpe para la marca España

LA BBC ABRE SU PÁGINA WEB CON LA NOTICIA

Medios de comunicación de todo el mundo han recogido la imputación de infanta Cristina. 'The New York Times' o 'The Guardian' señalan que esta decisión judicial llega en el peor momento de la monarquía española. Muchos medios recuerdan que este caso se suma al resto de escándalos y corrupciones que afectan a las instituciones y a la marca España.