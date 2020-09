Sanidad, en su actualización diaria de las cifras oficiales que reflejan cómo evoluciona la pandemia de coronavirus en España, ha sumado este jueves 8.964 nuevos contagios de COVID-19 de los cuales 3.168 se han contabilizado en el último día.

Por otra parte, el Ministerio informa de 78 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que aumenta el número de víctimas mortales por el virus en nuestro país a 29.594.

Según estos datos, un tercio de los nuevos contagios en las últimas 24 horas se han registrado en Madrid, con 984 casos, comunidad que también ha notificado el mayor número de fallecidos (87) y el mayor porcentaje de ocupación hospitalaria (8 %), seguida del País Vasco, con 370 nuevos positivos, Andalucía, con 340 y Aragón con 208.

España ya es el país con un mayor número de contagios en Europa, después de superar el medio millón de positivos este pasado lunes. Durante su comparecencia en el Senado, Pedro Sánchez reconocía que "tenemos una evolución preocupante de la pandemia", aunque se muestra convencido de que "volveremos a doblegar al virus de nuevo".

Uno de los territorios más afectados por los nuevos casos en Madrid, que suma casi un tercio del total de nuevos casos. Fernando Simón, respecto a la posibilidad no descartada por el alcalde de Madrid, de confinar la ciudad, recordaba que lo importante no es evitar adoptar medidas como esta, sino no tomarlas tarde.

Por otra parte, reconocía que Sanidad está estudiando la posibilidad de reducir el periodo de cuarentena obligatoria por coronavirus de 14 a 10 días. "Se está debatiendo la posibilidad de dejar la cuarentena durante 10 días, si bien creo que reducirla a cinco o a siete días va a llevar más tiempo", explicó.

Respecto a la posibilidad de comenzar la vacunación contra la Covid-19 antes de fin de año, el director del CAES informaba de que "hay altas posibilidades de que a final de año se pueda empezar a vacunar". "En toda Europa manejamos como grupos prioritarios las personas vulnerables y los sanitarios", ha añadido.