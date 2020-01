Por primera vez en la historia de la democracia, habrá cuatro vicepresidencias en un Ejecutivo. Según ha adelantado Esther Redondo en Al Rojo Vivo en exclusiva, Pedro Sánchez incorporará tres mujeres vicepresidentas a la ya confirmada de Pablo Iglesias, que asumirá la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Algo inédito.

Están confirmadas Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa en esta legislatura, y Carmen Calvo, que repite como vicepresidenta de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Esta última también estará a cargo de la Memoria Democrática

Con la de Pablo Iglesias, serán cuatro en total. Según explican desde Moncloa, cada una de ellas enfocadas "a cada una de las transformaciones que necesita la España que nos merecemos".

Hasta ahora la única vicepresidencia en el Gobierno de Sánchez la ocupaba Carmen Calvo, que también tenía entre sus competencias las políticas de Igualdad que, a partir de ahora contará con un ministerio propio con Irene Montero a la cabeza.

Las carteras de Unidas Podemos

Este jueves, 9 de enero, Moncloa también ha confirmado la vicepresidencia y los ministerios que ocuparán los miembros de Unidas Podemos en el nuevo Ejecutivo.

Pablo Iglesias asumirá la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, dándole una dimensión internacional. En representación de esta cartera, el líder 'morado' acudirá a las cumbres de la ONU como responsable de estrategia de cambio climático y Derechos Humanos.

Dentro de esta vicepresidencia habrá dos secretarios de Estado, también de Unidas Podemos. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales que recaerá sobre el actual secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, y absorberá las competencias vinculadas actualmente al Ministerio de Sanidad como dependencia, infancia, juventud o Imserso. Por su parte, Ione Belarra estará a cargo de la Secretaría de Estado de Agenda 2030.

Ione Belarra, Nacho Álvarez y Julio Rodríguez estarán con Iglesias en la vicepresidencia.

Iglesias incorporará también a un nuevo jefe de gabinete, ya no a nivel de partido sino de Gobierno, en la persona del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez, que no logró obtener acta de diputado en las elecciones generales de 2015 y 2016, y tampoco pudo entrar como concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras el divorcio entre Podemos y la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena.

Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells, los nombres de UP en el Gabinete de coalición.

Además, en el nuevo Ejecutivo Irene Montero será ministra de Igualdad; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo; Manuel Castells, ministro de Universidades, y Alberto Garzón, ministro de Consumo. De esta manera, Unidas Podemos reparte un ministerio por cada una de sus confluencias.