Sánchez insiste en que la entrada de buques marroquíes en aguas españolas fue un "hecho puntual": "El Gobierno ha sido absolutamente transparente"

¿Por qué es importante? Por primera vez desde que estallase la crisis migratoria en Ceuta, Sánchez ha hablado sobre no habló de la presencia de buques marroquíes en aguas españolas el mismo día de la entrada masiva de migrantes. Ni en su comparecencia en el Congreso ni en ninguna entrevista lo había mencionado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la incursión de buques marroquíes en aguas españolas durante la crisis migratoria en Ceuta como un "hecho puntual" resuelto gracias a una "interlocución fluida". Sánchez defendió la transparencia del Gobierno en la gestión de la crisis, aunque solo se pronunció tras la publicación del incidente por 'El País'. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la incursión de buques marroquíes, que llevará a la Comisión Europea si gana las elecciones. Feijóo subraya que está en juego la seguridad de Europa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que la incursión de buques marroquíes en aguas españolas durante la crisis migratoria en Ceuta fue un "hecho puntual", que se resolvió gracias a que hubo una "interlocución fluida" y que no se ha vuelto a repetir.

Desde Bruselas y a preguntas de los periodistas, el jefe del Ejecutivo ha defendido que "el Gobierno ha sido absolutamente transparente desde el principio en relación con la crisis de Ceuta". Lo cierto es que el Gobierno solo se ha pronunciado sobre esta cuestión después de que el diario 'El País' publicase la incursión de buques de guerra de Marruecos en aguas españolas durante la entrada masiva en Ceuta.

"Quiero recordar que estamos hablando de dos países vecinos geográficamente y este fue un hecho puntual que se produjo", ha recalcado Sánchez para señalar que "hubo una interlocución, afortunadamente siempre hay una interlocución fluida entre las armadas y se resolvió". De hecho, ha apostillado que "durante estos últimos meses no ha sucedido ningún hecho como ese".

Sánchez ha apelado a seguir manteniendo una relación constructiva con Marruecos tras la visita de los reyes a Ceuta, que ha considerado "un paso hacia la normalidad" en la ciudad autónoma. Tras recordar las medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a Ceuta, ha subrayado que desde el 10 de agosto han retornado ya más de 12.000 personas a Marruecos.

El Gobierno cierra filas sobre la cuestión

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo este miércoles, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, siguió también la línea marcada por el presidente del Gobierno, hablando de la entrada de estos buques como de un "episodio concreto" y desvinculándolo de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Eso sí, Bolaños admitió que hubo una "coincidencia temporal" dentro de un episodio "muy concreto, muy específico, que se resolvió de manera muy ágil" y "muy rápida" según el ministro.

Bolaños reduce a un "episodio concreto" la entrada de buques de guerra de Marruecos en aguas de Ceuta: "No tiene nada que ver con la entrada masiva"

"Yo creo que lo que tenemos que hacer es explicar, como hicimos con toda transparencia, los informes y la documentación que teníamos respecto a la entrada masiva", defendió el ministro en laSexta.

En una línea similar se expresó la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que este martes defendió que el Gobierno no informó sobre la entrada de buques de guerra de Marruecos en Ceuta "porque fue un hecho puntual".

La ministra indició que los pasados 30 y 31 de julio, los días en que se produjo la entrada masiva de migrantes irregulares procedentes de Marruecos a Ceuta, "fueron días de una extraordinaria tensión, donde la interlocución con Marruecos fue fluida".

Feijóo promete una investigación sobre la crisis en Ceuta que elevará a la UE

Por su parte, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado desde Bruselas que si gana las elecciones del próximo 29 de noviembre promoverá una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la incursión de buques militares marroquíes en aguas españolas a finales de julio que, según ha dicho, después elevará a la Comisión Europea.

"Al final, todo se sabrá. Los españoles tenemos derecho a conocer por qué nos han agredido, por qué nos han invadido, por qué han utilizado durante la invasión buques de la marina marroquí", ha declarado a los medios en Bruselas, tras asistir a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), previa al Consejo Europeo.

Además, Feijóo se ha comprometido a "utilizar todos los recursos" que le proporciona "el marco europeo de respuesta a la emergencia para desalojar a las personas que de forma irregular continúan en territorio español". A su entender, "no está en juego solo la seguridad" de España sino "la seguridad de Europa". "Y, por tanto, Europa tiene que ser consecuente con este atentado a su propia soberanía", ha apostillado.

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