Tensión en el Senado por el cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y Javier Maroto. El senador 'popular' ha acusado al presidente de "mentir" al decir que no subiría impuestos, mientras Sánchez ha recriminado al Partido Popular de "tener un problema con la democracia".

"Lo importante es que cuando están en la oposición bajan todos los impuestos pero luego cuando gobiernan los suben", ha indicado Sánchez, que ha recalcado que el Gobierno busca recomponer el consenso que "rompieron en 2013" con las pensiones.

"El acuerdo llegado el pasado mes de julio con sindicatos y patronal, era recomponer el consenso que ustedes rompieron en 2013, garantizar revalorizar pensiones con IPC y acabar con su factor de sostenibilidad. Lo que hemos hecho ha sido sustituirlo por un mecanismo donde se pide un esfuerzo mínimo a trabajadores y empresarios y con ello llenar la hucha de las pensiones que ustedes vaciaron. Garantizar la revalorización que ustedes recortaron. Y en tercer lugar blindar el sistema público para no poder privatizar", ha aseverado el presidente, que también ha reiterado que el PP no tiene un problema con él, sino con la democracia: "Porque su predecesor lo hizo con Rodríguez Zapatero cuando era presidente y el predecesor del predecesor también lo hizo con González".

En la dúplica, Javier Maroto ha criticado a su interlocutor porque no hubiera dicho "ni una sola palabra" sobre sus "viajecitos" y ha insistido en que era "una vergüenza" su actitud. Pero también ha aprovechado para denunciar que Sánchez se haya convertido "en el presidente de la UE que más contamina", debido a la frecuencia con que viaja en avión, de modo que le ha pedido que no vuelva a ponerse el "pin" de la Agenda 2030 "hasta que no aprenda a respetar los objetivos de desarrollo sostenible.

Además, el senador 'popular' ha acusado a Sánchez de usar la técnica de "mentir": "Ningún español se ha librado de su sablazo fiscal. Usted miente en cada capítulo. Lo suyo es un infierno fiscal", ha indicado Maroto en un tenso debate que se ha producido al inicio de la sesión de control al Gobierno en el Senado.