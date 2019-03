Salvador Victoria repartía sobres de 3.000 euros a socios de Marjaliza en hoteles de lujo

"El señor De Pedro me encarga una tarde: no puedo ir a Madrid y había quedado con un señor en el Hotel de Las Letras a las 4 de la tarde para que me entregue un sobre. ¿Puedes por favor ir a recogerlo? Fui a recogerlo", relata el exalcalde de la localidad murciana.

El propio José Antonio Alonso Conesa asegura que "se echó el sobre al bolsillo" y detalla: "Me lo dio un señor al que no había visto en mi vida. Llegó y sabía cómo era yo. Llamé al señor De Pedro y le dije: tengo tu sobre. Él me dijo: ábrelo. Lo abrí y vi que era dinero; él miró los 3.000 y pico euros y le dije: ¿Qué hago con él? Mañana va mi hermano a Madrid y se lo entregas; cosa que hice señoría".