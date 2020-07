La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, propondrá al Govern que se apruebe la obligatoriedad del uso de mascarillas en el espacio público en toda Cataluña, y no solo en la comarca confinada leridana del Segrià, se pueda mantener o no la distancia de seguridad.

En una entrevista en RAC1, la consellera Vergés ha dicho que compartirá esta propuesta al resto de consellers para que llegue al Procicat y se establezca en una resolución, cuyo incumplimiento llevaría a la imposición de sanciones.

"Queremos introducir este mecanismo de protección como norma general en todas partes, se pueda mantener distancia o no se pueda mantener distancia", ha dicho Vergés, que prevé en los próximos días un aumento importante de casos de coronavirus en el Segrià, donde la situación es "delicada". La propia Vergés admitió ayer, también en una entrevista radiofónica, que en la comarca del Segrià, confinada perimetralmente desde el sábado, hay "transmisión comunitaria" del coronavirus y no descartó tener que alargar este confinamiento si no descienden los casos positivos. Así, la consellera apuntó que harán una "revisión con absoluta profundidad" dentro de siete días y luego a los 14, cuando en principio debería notarse ya una disminución de casos, "pero después no podemos descartar nada absolutamente".

En este sentido, hablamos de transmisión comunitaria cuando existen casos de personas infectadas de los cuales no puede establecerse ningún nexo epidemiólogico con algún caso importado o caso cero. Es decir, el virus ya está circulando entre la población de un territorio. Sobre este asunto, y en su comparecencia de ayer, Fernando Simón admitió que la Generalitat debería haber "tomado antes" la decisión de confinar el Segrià y advirtió de que si llega un punto en el que no se sabe lo que está pasando, se tendrán que adoptar "medidas supracomunitarias" o "medidas de Estado".