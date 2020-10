Madrid “no estaba descontrolada” como para requerir una intervención del Ministerio de Sanidad. Es la postura que defiende Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que califica como “desacierto total” las medidas restrictivas que entraron en vigor el pasado viernes por la noche.

En una entrevista en Onda Madrid, Ruiz Escudero califica como “lamentable” la actuación de Sanidad, que, bajo su criterio, “no responde a la realidad ni a criterios técnicos”. “Tratamos de convencer al Ministerio de que nos permitiese dividir Madrid para poder perimetrar los distritos como veníamos haciéndolo, pero no nos escuchó”, lamenta.

Habla en pasado al referirse a la “voluntad de seguir trabajando” en las decisiones que habían tomado, defendiendo la bajada en los ingresos hospitalarios y en la presión de Urgencias. “Todos los indicadores dicen que vamos bien”, asegura.

“El ministro Illa me tiene castigado. La última reunión que tuvimos fue por iniciativa mía, pero a nivel técnico sí se están produciendo esas llamadas. Que estemos comentando los datos es fundamental”, comenta.

[[H3:Enrique López: “Los tuits incendiarios no conducen a nada”]]

Por otro lado, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la región, Enrique López, ha criticado que se esté actuando “a golpe de tuit” desde el Ministerio de Sanidad.

En una entrevista en Antena 3, López insiste en que los “tuits incendiarios no conducen a nada”. “Lo cierto es que nuestras medidas, que consideramos mucho más eficaces, son incompatibles con las que ha impuesto el Gobierno, no pueden coexistir”, ha reseñado.

“Madrid no puede considerarse como una ciudad de 100.000 habitantes, es un error. En cualquier caso es importante llamar a los ciudadanos a que cumplan las medidas incluso las que nos ha impuesto el Gobierno. No se trata de dónde puedo ir o no, sino que limitemos al máximo nuestras relaciones sociales”, afirma.